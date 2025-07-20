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ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве: пострадавшая умерла, водитель был пьян

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 15:14
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ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве: пострадавшая умерла, водитель был пьян Фото: в больнице умерла женщина, которую сбил сотрудник прокуратуры в Киеве (t.me/ruslan_kravchenko_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В больнице умерла женщина, которую накануне в Киеве сбил работник прокуратуры Андрей Молочный. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко в Telegram.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - заявил Кравченко.

Госслужащему Андрею Молочному, который является работником прокуратуры, уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

В момент ДТП фигурант был в состоянии алкогольного опьянения. В его организме выявили 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщил генпрокурор.

Кравченко добавил, что взял на личный контроль резонансное дело.

Резонансное ДТП в Киеве

Напомним, вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места происшествия. Генпрокурор показал видео аварии, которая произошла на улице Большой Васильковской.

На кадрах зафиксировано, как авто выезжает на тротуар, где в тот момент шла женщина, и совершил наезд на пешехода.

Генпрокурор сообщил, что за рулем был Андрей Молочный - работник прокуратуры. После ДТП он скрылся с места происшествия. Также известно, что фигурант был под действием алкоголя.

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