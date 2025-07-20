ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве: пострадавшая умерла, водитель был пьян
В больнице умерла женщина, которую накануне в Киеве сбил работник прокуратуры Андрей Молочный. Ему уже объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко в Telegram.
"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - заявил Кравченко.
Госслужащему Андрею Молочному, который является работником прокуратуры, уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.
В момент ДТП фигурант был в состоянии алкогольного опьянения. В его организме выявили 1,77 промилле.
"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщил генпрокурор.
Кравченко добавил, что взял на личный контроль резонансное дело.
Резонансное ДТП в Киеве
Напомним, вечером 19 июля в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места происшествия. Генпрокурор показал видео аварии, которая произошла на улице Большой Васильковской.
На кадрах зафиксировано, как авто выезжает на тротуар, где в тот момент шла женщина, и совершил наезд на пешехода.
Генпрокурор сообщил, что за рулем был Андрей Молочный - работник прокуратуры. После ДТП он скрылся с места происшествия. Также известно, что фигурант был под действием алкоголя.
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