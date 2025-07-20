ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве: пострадавшая умерла, водитель был пьян

В больнице умерла женщина, которую накануне в Киеве сбил работник прокуратуры Андрей Молочный. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко в Telegram.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - заявил Кравченко.

Госслужащему Андрею Молочному, который является работником прокуратуры, уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

В момент ДТП фигурант был в состоянии алкогольного опьянения. В его организме выявили 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщил генпрокурор.

Кравченко добавил, что взял на личный контроль резонансное дело.