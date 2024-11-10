ДТП с туристическим автобусом в Египте: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах

Как рассказали в МИДе, 9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП.

"41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки", - отметили в ведомстве.

По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет", - добавили в министерстве.