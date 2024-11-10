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ДТП с туристическим автобусом в Египте: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах

Фото: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах в ДТП с автобусом в Египте (cairo24.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадала одна украинка. Сейчас данные о ее состоянии уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.

Как рассказали в МИДе, 9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП.

"41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки", - отметили в ведомстве.

По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет", - добавили в министерстве.

ДТП с туристическими автобусами

Как сообщалось ранее на востоке Египта произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Пострадали больше 40 человек, среди которых украинцы.

Напомним, в июне в Румынии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины. Девять человек пострадали.

А в мае в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли 10 человек, еще 39 пострадали. К счастью, украинцев среди них не было.

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