ua en ru
Вс, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТП с туристическим автобусом в Египте: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах

Египет, Воскресенье 10 ноября 2024 16:05
UA EN RU
ДТП с туристическим автобусом в Египте: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах Фото: в МИД уточнили данные о пострадавших украинцах в ДТП с автобусом в Египте (cairo24.com)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадала одна украинка. Сейчас данные о ее состоянии уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы МИД Украины.

Как рассказали в МИДе, 9 ноября вблизи города Рас-Седр в Египте туристический автобус попал в ДТП.

"41 человек получил травмы, среди которых и гражданка Украины 1984 года рождения. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Рас-Седра. Консулы уточняют информацию о состоянии пострадавшей украинки", - отметили в ведомстве.

По имеющимся данным, погибших в результате ДТП нет.

"Обстоятельства инцидента выясняются. Дело находится на контроле посольства Украины в Арабской Республике Египет", - добавили в министерстве.

ДТП с туристическими автобусами

Как сообщалось ранее на востоке Египта произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Пострадали больше 40 человек, среди которых украинцы.

Напомним, в июне в Румынии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины. Девять человек пострадали.

А в мае в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором погибли 10 человек, еще 39 пострадали. К счастью, украинцев среди них не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Египет Авария
NEWS
Ночью РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Как отработала ПВО
Ночью РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов. Как отработала ПВО
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России