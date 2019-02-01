ДТП на трасі Одеса-Ізмаїл: затримали водія автомобіля

В результаті ДТП постраждали 13 людей

Водителя автомобиля, при участии которого произошло смертельное ДТП с маршруткой на трассе Одесса-Измаил, задержали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одеской области.

"Водитель автомобиля задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в медицинском учреждении под охраной. Завтра ему будет избираться мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января в Одесской области возле села Николаевка на трассе Одесса-Измаил произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и маршрутного такси. В результате ДТП погибла женщина и пострадали еще 13 человек.

Ранее сообщалось, что во время дорожно-транспортного происшествия в Одесской области, которое произошло вечером 29 января, погибли двое сотрудники полиции. Авария произошла на автодороге возле села Новая Долина Овидиопольского района.

Также в начале января в Киевской области при столкновении пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли три человека. В частности, в городе Обухов пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Отметим, 1 января в Николаевской области в результате столкновение двух легковых автомобилей погибли 8 человек, еще двое травмированы