ДТП на трасі Одеса-Ізмаїл: затримали водія автомобіля

Фото: місце події (bessarabiainform.com)

В результаті ДТП постраждали 13 людей

Водія автомобіля, за участю якого сталася смертельне ДТП з маршруткою на трасі Одеса-Ізмаїл, затримали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

"Водій автомобіля затриманий в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. Зараз він в медичному закладі під охороною. Завтра йому буде обиратися запобіжний захід у вигляді арешту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня в Одеській області біля села Миколаївка на трасі Одеса-Ізмаїл сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля і маршрутного таксі. В результаті ДТП загинула жінка і постраждали ще 13 осіб.

Раніше повідомлялося, що під час дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, яка сталась ввечері 29 січня, загинули двоє співробітників поліції. Аварія сталася на автодорозі біля села Нова Долина Овідіопольського району.

Також на початку січня в Київській області при зіткненні пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули три людини. Зокрема, в місті Обухів пасажирський автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем.

Відзначимо, 1 січня в Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули 8 людей, ще двоє травмовані