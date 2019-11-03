При ДТП на трасі Київ-Одеса загинула людина

В Одеській області на трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобілі, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єреміївка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані у важкому стані.

Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва вранці 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автомобілів, в результаті чого загинула людина. На вулиці Заболотного відбулося зіткнення автомобілів ГАЗ "Волга" і SsangYong. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждали.

Додамо, в Черкаській області в ніч на 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і легкового автомобіля.