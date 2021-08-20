У ДТП на трасі Харків - Сімферополь загинула ще одна дитина. Загалом 5 жертв

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на трасі Харків - Сімферополь у Запорізькій області загинули п'ятеро осіб. У тому числі три дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Повідомляється, що близько 04:30 на трасі Харків - Сімферополь водій Opel Astra, рухаючись з боку Мелітополя до Василівки, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Mercedes-190. Після удару друга машина перекинулася і загорілася.

"В результаті ДТП водій і чотири пасажири автомобіля Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП на трасі Харків-Сімферополь (zp.npu.gov.ua)

Водій першої іномарки та його пасажирка з ушкодженнями доставлені в районну лікарню. За фактом ДТП відкрито кримінальну справу через порушення правил безпеки дорожнього руху.

Зазначимо, спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі двох дітей.