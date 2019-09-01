При ДТП у Тернопільській області загинули дві людини

В Тернопільській області на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Подслухано на Тернопільщині".

Аварія сталася біля села Трибухівці Бучацького району. Водій автомобіля Opel Vectra здійснював обгін і виїхав на зустрічну смугу і врізався в авто, яке їхало по своїй смузі. У результаті аварії чотири людини доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у місті Стрий Львівської області автомобіль збив чоловіка з двома дітьми, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина. Аварія сталася вчора, 30 серпня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

У Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулися автомобіль і вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей і один постраждав. Керівник ДП "НЕК" Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в Facebook написав, що в аварію потрапила бригада робітників" Укренерго ". За словами Ковальчука, при лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинули співробітники "Укренерго", четвертий помер у лікарні.