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ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса сообщено о подозрении

Вторник 05 ноября 2024 12:15
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ДТП на Теремках в Киеве: водителю автобуса сообщено о подозрении Фото: ДТП на Теремках (t.me/gunpKyiv)
Автор: Валерия Полищук

В Голосеевском районе Киева 4 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Mercedes-Benz, в результате которого один человек погиб, а четверо были госпитализированы. Водителю автобуса сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 39-летнему водителю автобуса по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения и смерть (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

По данным следствия, водитель автобуса превысил скорость при движении по ул. Академика Заболотного, что привело к столкновению с автомобилем Mitsubishi L200.

Удар отбросил Mitsubishi на автомобиль Niva. Обе машины были остановлены на проезжей части для ремонта одной из них, сломавшейся во время движения. После столкновения автобус выехал за пределы дороги в неуправляемом состоянии.

В результате аварии один из мужчин, стоявший возле автомобиля Mitsubishi L200, погиб на месте. Водитель этого автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, а еще двое пострадавших с травмами средней тяжести были доставлены в больницу. Водитель автобуса также получил политравмы.

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