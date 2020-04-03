ДТП на Сумській: суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову

Фото: Олена Зайцева та Геннадій Дронов (УНІАН)

Винуватців смертельної ДТП засудили до 10 років ув'язнення

У п'ятницю, 3 квітня, суд залишив у силі вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, винним у вчинені смертельної дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Сумській у Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховного суду в Facebook.

Так, колегія Касаційного суду ухвалила рішення про збереження вироку Зайцевій та Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі. Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

За даними місцевих ЗМІ, засідання тривало понад 2 години. Зайцева від участі в судовому засіданні відмовилася, а Дронов спостерігав через відеозв'язок.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі Дронова та Зайцевої сталася в жовтні 2017 року у Харкові. На перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб внаслідок аварії постраждали.

РБК-Україна писало, що за даними слідства, Зайцева за кермом Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, а водій Volkswagen Геннадій Дронов почав рух на жовтий сигнал. За деякими даними, Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння. Дронова і Зайцеву засудили до 10 років позбавлення волі.

Пізніше адвокати Зайцевої подали скаргу до Верховного суду. Спочатку суд відмовився розглядати скаргу, однак після доопрацювання прийняв її до розгляду. Касаційне провадження було відкрито 13 грудня 2019 року.