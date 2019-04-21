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У ДТП в Сумській обл. загинули чотири людини

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 16:50
У ДТП в Сумській обл. загинули чотири людини
Фото: місце події (npu.gov.ua) 

Унаслідок зіткнення загорілися два автомобілі

Неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Сумської області. 

Подія сталася сьогодні близько 15:00. Там зіткнулись автомобілі Chevrolet та ВАЗ 2107. У результаті загинули люди, які знаходились в автівках, окрім неповнолітнього пасажира ВАЗу. Його в тяжкому стані забрали до лікарні. 

На місці події працює слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського відділу поліції. Проводяться всі необхідні заходи спрямовані на з’ясування обставини скоєння ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: місце події (npu.gov.ua) 

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені 2 квітня біля села Удобне Білгород-Дністровського району сталося ДТП за участю двох мікроавтобусів і маршрутки, в результаті аварії одна людина загинула, ще одна постраждала. 

РБК-Україна писало, що у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої постраждала жінка та пошкоджено 12 автомобілів. Водій автомобіля "КРАЗ" з причепом не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулася з 12 автомобілями. Серед них - 1 автобус та 1 мікроавтобус.

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