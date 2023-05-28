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ДТП с судьей в Киеве: ДБР обратилось к жителям области с важной просьбой

Фото: ДБР обратилось к жителям области (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Жителей Киева и области призвали сообщить ДБР о всех известных случаях прошлых правонарушений судьи Алексея Тандыра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Хочу обратиться к жителям Киевской области, в частности, Макаровского района. Если вам известны факты, что глава райсуда и ранее в прошлом садился пьяным за руль, просим позвонить на горячую линию ГБР", - отметила Сапьян.

Номер горячей линии ДБР - 044 339 51 35.

Смертельное ДТП в Киеве

В пятницу, 26 мая, на одном из блокпостов в Киеве произошло ДТП.

Как стало известно, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

По данным правоохранителей, находясь на месте аварии, у Тандыра были признаки алкогольного опьянения, однако отказывался сдавать анализ на содержание алкоголя или наркотиков в крови. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.

Вчера за решение экспертизы Печерский районный суд Киеве отправил Тандыра под стражу.

Все подробности смертельного ДТП с участием судьи - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевДТПСуд