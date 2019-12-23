ДТП в США з 69 автомобілями: постраждали більше півсотні людей

Фото: ДТП в США (wtkr.com)

11 з 51 постраждалих перебувають у важкому стані

На трасі в штаті Вірджинія (США) зіткнулись 69 автомобілей, в результаті чого постраждали 51 людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Поліція зазначає, що причиною аварії стали туман і ожеледь.11 з 51 постраждалих перебувають у важкому стані, але загрози життю немає. Всі вони госпіталізовані.

Фото: ДТП в США (twitter.com/VSPPIO)

Multi-vehicle crash, I-64 W on Queens Creek Bridge, York Co. A multi-vehicle crash involving at least 63 vehicles closed all westbound lanes of I-64 on the Queens Creek Bridge in York County. Read more here: http://via.wtkr.com/97lM3 Опубліковано WTKR News 3 Неділя, 22 грудня 2019 р.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах в місті Сіетл фургон в'їхав в супермаркет, в результаті чого постраждали щонайменше одинадцять осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в місті Афіни (штат Техас, США) вантажний потяг в'їхав у шкільний автобус, після того як той заглух на переїзді. Так, в результаті ДТП загинув один з учнів, ще одна школярка отримала травми.

Крім того, на півночі штату Нью-Йорк сталася аварія, в ході якої зіткнулися щонайменше два автомобілі, в результаті чого загинули 20 осіб.

Також агентство писало, що в штаті Луїзіана (США) сталася велика аварія за участю 10 легкових та вантажних автомобілів. У ДТП загинули 4 людини, ще 13 отримали травми