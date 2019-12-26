ДТП і пробки скували центр Києва: карта

Ускладнено рух на Подолі, в центрі та на проспекті Перемоги
У четвер, 26 грудня, в Києві утворилися суттєві затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.
Рух ускладнено на Подолі: на вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Ярославська, вулиці Щекавицькій, Контрактової площі, вулиці Житньоторзькій, вулиці Кирилівській і Нижньоюрківській.
Практично паралізовано рух по вулиці Вадима Гетьмана бік Шулявського мосту. За даними Google Maps, пробка там утворилася в результаті трьох ДТП.
Також ускладнено рух у бік мосту на проспекті Перемоги. Там проводяться ремонтні роботи у кількох ділянках.
В районі станції метро "Лук'янівка" також ускладнений рух. Зокрема, на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Білоруська, вулиці Глибочицька, вулиці Татарська і вулиці Дмитрівська.
Крім того, в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.