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ДТП і пробки скували центр Києва: карта

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 16:03
ДТП і пробки скували центр Києва: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на Подолі, в центрі та на проспекті Перемоги

У четвер, 26 грудня, в Києві утворилися суттєві затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Рух ускладнено на Подолі: на вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Ярославська, вулиці Щекавицькій, Контрактової площі, вулиці Житньоторзькій, вулиці Кирилівській і Нижньоюрківській.

ДТП і пробки скували центр Києва: картатакож ускладнений Рух автотранспорту в центрі Києва: пробки зараз на вулиці Хрещатик, бульварі Лесі Українки, вулиці Мечникова, вулиці Великій Васильківській, вулиці Великій Житомирській, вулиці Михайлівській, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейній, вулиці Пушкінській вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирській і Малій Житомирській.

ДТП і пробки скували центр Києва: картаТакож затори утворилися на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській і Олени Теліги.

Практично паралізовано рух по вулиці Вадима Гетьмана бік Шулявського мосту. За даними Google Maps, пробка там утворилася в результаті трьох ДТП.

Також ускладнено рух у бік мосту на проспекті Перемоги. Там проводяться ремонтні роботи у кількох ділянках.

В районі станції метро "Лук'янівка" також ускладнений рух. Зокрема, на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Білоруська, вулиці Глибочицька, вулиці Татарська і вулиці Дмитрівська.

ДТП і пробки скували центр Києва: картаНагадаємо, з початку грудня у столиці відкрили рух по Хрещатику у вихідні, святкові та неробочі дні. Рішення пов'язане з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Крім того, в Києві з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

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