ДТП с пострадавшими в Украине: в полиции назвали одну из самых популярных причин

"Одна из распространенных причин ДТП с травмированными или погибшими является несоблюдение водителями безопасной дистанции и безопасного интервала", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, за 2023 год из-за несоблюдения дистанции на территории Украины произошло 1148 ДТП, в которых гибли или травмировались люди.

Автомобилистам напомнили, что согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал.

Словарь водителя

Безопасная дистанция - расстояние до транспортного средства, движущегося впереди той же полосой, которая в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра.

Безопасный интервал - расстояние между движущимися боковыми частями транспортных средств или между ними и другими объектами, при которой гарантирована безопасность дорожного движения.

ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.