В ДТП на Полтавщине погибли полицейский и военный из ТЦК: детали трагедии

На трассе Кременчуг - Полтава в пятницу, 2 мая, произошло масштабное ДТП. В аварии погиб полицейский Анатолий Ильяшенко и сержант Виктор Боровко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Полтавщины и Полтавский областной ТЦК .

По данным патрульной полиции, погибшему полицейскому было 23 года, а военнослужащему - 36.

Анатолий Ильяшенко служил в правоохранительных органах с марта этого года. У него остались родители, которые больше не дождутся его дома.



"Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь", - отзываются о нем коллеги.

По данным Полтавского областного ТЦК и СП, второй погибший - Виктор Боровко.

Он еще в 2015 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В 2022 году он вернулся в 25 бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК и СП.

Сообщается, что Анатолий и Виктор погибли при исполнении своих служебных обязанностей. Местные СМИ информируют, что в полицейском автомобиле, который попал в аварию, находилось четыре человека, среди которых один гражданский. В результате инцидента произошло лобовое столкновение между полицейским автомобилем и легковушкой. По предварительным данным, гражданское лицо и еще один патрульный получили травмы.