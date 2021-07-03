У ДТП у Польщі постраждали четверо українців, серед яких - неповнолітній

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, постраждали четверо українців. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Twitter речника.

За його словами, консул знаходиться на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, на початку березня у Польщі поблизу Кашице сталося ДТП з українськими громадянами. Автобус з 57 українцями з'їхав з дороги і перекинувся. У результаті події загинули п'ятеро людей.

В українському МЗС уточнили, що жертвами аварії стали 5 громадян, а не шість, як спочатку повідомили. Одну людину, яка вважалася померлою, вдалося реанімувати в лікарні, проте вона перебувала у важкому стані.