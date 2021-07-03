ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ДТП у Польщі постраждали четверо українців, серед яких - неповнолітній

Новость на русском →
Польща, Субота 03 липня 2021 14:21
У ДТП у Польщі постраждали четверо українців, серед яких - неповнолітній Фото: в ДТП в Польщі постраждали четверо українців (polsha24.com)
Автор: Юлія Струк

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що у Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, постраждали четверо українців. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Twitter речника.

"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - повідомив Ніколенко.

За його словами, консул знаходиться на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

Нагадаємо, на початку березня у Польщі поблизу Кашице сталося ДТП з українськими громадянами. Автобус з 57 українцями з'їхав з дороги і перекинувся. У результаті події загинули п'ятеро людей.

В українському МЗС уточнили, що жертвами аварії стали 5 громадян, а не шість, як спочатку повідомили. Одну людину, яка вважалася померлою, вдалося реанімувати в лікарні, проте вона перебувала у важкому стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Польша постраждалі
NEWS
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
Прикордонники про закриття Білоруссю кордону з Україною: нема жодних ознак
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні