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ДТП з підлітками у Харкові: водієві повідомили підозру

Автор: Дмитрий Кузнецов

Водієві, який ввечері 11 листопада збив на переході двох підлітків у Харкові, повідомлено про підозру. Його оголосили за керування автомобілем у стані сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що про підозру 34-річному водієві повідомлено при керівництві Харківської обласної прокуратури. Чоловікові його оголосили за ч. 2 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

Водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а також заборона на керування транспортними засобами на термін від 5 до 8 років.

Як зазначили в прокуратурі, медична експертиза встановила, що водій у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Зазначимо, раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в момент аварії чоловік перебував під впливом метадону.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці аварії в Харкові, яка сталася 11 листопада. Позашляховик Toyota наїхав на двох підлітків.

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ДТПХарківПрокуратура