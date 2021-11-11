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ДТП з підлітками в Харкові: стало відомо про стан постраждалих

Автор: Дмитрий Кузнецов

Медики оцінюють стан підлітків, постраждалих при ДТП у Харкові на проспекті Науки, як середньої тяжкості. У них зафіксовані струс мозку і забої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Відзначається, що обидва підлітки госпіталізовані в Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О. І. Мещанінова.

За словами головлікаря лікарні Андрія Соцького, стан постраждалих підлітків середньої тяжкості, стабільний. У них діагностували струс мозку та забої м'яких тканин. Дівчинці зашили рану голови.

Нагадаємо, сьогодні на пішохідному переході в Харкові позашляховик Toyota наїхав на двох підлітків. Водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів, правоохоронці підозрюють, що він міг бути під наркотиками.

Зазначимо, на місці оформлення ДТП з підлітками в Харкові водій автомобіля Mazda збила поліцейського.

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ДТПХарків