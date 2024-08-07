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ДТП на Подоле в Киеве: трамвай был без водителя

Фото: ДТП с трамваем на подоле в Киеве 6 августа (t.me/kyivpatrol)
Автор: Татьяна Степанова

КП "Киевпасстранс" завершило служебное расследование причин ДТП с трамваем на Подоле в Киеве. Установлено, что причиной аварии стали неосторожные действия водителя, который во время остановки на переключателе допустил несколько грубых нарушений правил эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпасстранс".

"В результате неосторожных действий водителя, который в нарушение регламента находился вне транспортного средства, обесточенный трамвай оказался на склоне с выключенными стояночными тормозами. Это и повлекло за собой неконтролируемое движение вагона", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевпасстранс", на время проведения необходимых служебных и следственных действий водителя отстранили от работы. Также объявили выговоры заместителю директора по эксплуатации транспорта и начальнику отдела безопасности движения ТРЕД имени Т. Шевченко.

В предприятии подчеркнули, что по результатам технического обследования вагона транспортное средство находилось в исправном состоянии. Причиной аварии стал исключительно человеческий фактор.

Также отмечается, что во всех депо "Киевпасстранс" с водителями и ответственными за эксплуатацию подвижного состава лицами, кроме плановых, провели внеплановые инструктажи по соблюдению правил эксплуатации электротранспорта.

Окончательные результаты причин и последствий ДТП установят правоохранительные органы.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 августа, в Киеве на улице Глубочицкой неуправляемый трамвай на полной скорости протаранил десятки машин. Рельсовое транспортное средство, в котором не было водителя, остановилось только тогда, когда врезалось в другой трамвай.

В результате ДТП пострадали шесть человек.

Как отметили ранее в КП "Киевпасстранс", трамвай был в исправном состоянии и перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр. Причиной аварии в коммунальном предприятии назвали человеческий фактор, а именно - некорректные действия водителя.

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