ДТП в Перечині: винуватця усунули від посади голови місцевої РДА

Винуватець ДТП в Перечині затриманий і перебуває в ізоляторі

Підозрюваний у смертельній ДТП у Перечині (Закарпатська область) голова місцевої районної державної адміністрації (РДА) Віктор Олефір відсторонений від посади і написав заяву про звільнення. Про це йдеться в повідомленні на сайт голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

"Голова РДА за моєю вказівкою вже написав заяву про звільнення і відсторонений від посади, до Києва направлені матеріали на його звільнення", - повідомив Москаль.

Також повідомляється, що Олефір затриманий і знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП. В результаті інциденту загинула одна жінка, ще одна перебуває в реанімації. Пізніше стало відомо, що за годину до смертельної ДТП в селі Ворочово Олефір на позашляховик Jeep Cherokee " зіткнувся з ВАЗ-2109, проте поліція його відпустила.