ДТП у Перечині: суд переніс обрання запобіжного заходу голові місцевої РДА
Засідання перенесено на понеділок, 16 липня
Ужгородський міськрайонний суд переніс обрання запобіжного заходу голові Перечинської районної державної адміністрації Віктору Олефіру, який вчинив смертельне ДТП, у результаті якого загинула жінка, на понеділок, 16 липня. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".
Зокрема, за словами власного кореспонденту каналу, засідання було перенесено на прохання захисника чиновника.
"Судове засідання відбудеться у понеділок, о 9 ранку. Принаймні такий час визначений на цю хвилину. Причина перенесення одна - це прохання захисників голови Перечинської РДА. Адвокат просив суд перенести засідання через те, що він так і не встиг детально і ретельно ні поспілкуватися зі своїм підзахисним, ні власне вникнути у суть справи. Він був призначений сьогодні, об 11 ранку. Увесь цей час його підзахисний знаходиться у СІЗО. Крім того, у нього забирали матеріали на дослідження, а саме кров. І за всіма цими процедурами адвокат так і не встиг поспілкуватися із своїм клієнтом", - повідомила кореспондент телеканалу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олефіру оголосили про підозру у вчиненні аварії, у результаті якої загинула одна жінка і ще одна перебуває в реанімації. Підозру оголошено по ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).
На даний момент підозрюваний перебуває у СІЗО.