ДТП у Перечині: за годину до інциденту поліція відпустила Олефіра з іншого місця аварії

ДТП у Перечині могли попередити працівники місцевої поліції

За годину до смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Перечині Закарпатської області поліція відпустила п'яного голову місцевої районної адміністрації Віктора Олефіра з місця іншої аварії. Про це йдеться в повідомленні на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Повідомляється, що за годину до смертельної ДТП в селі Ворочово Олефір на позашляховику Jeep Cherokee зіткнувся з ВАЗ-2109.

"На місце виїхала поліція і, побачивши, що водій позашляховика перебував у стані алкогольного сп'яніння, відпустила його ченрез те, що в результаті аварії не було постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Начальнику поліції Закарпатської області Роману Стефанишину доручили провести службове розслідування. У зв'язку з трагедією в Перечинському районі оголошено траур, а також скасовано фестиваль "Лемківська ватра".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Перечині п'яний чиновник влаштував аварію, в результаті якої загинула жінка. Ще одна жінка отримала важкі травми і перебуває в реанімації.