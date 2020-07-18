ДТП в Одеській області з 6 загиблими: рух транспорту на трасі ускладнений

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Водіїв просять вибрати альтернативний маршрут

У суботу, 18 липня через дорожньо-транспортну пригоду в Ізмаїльському районі Одеської області ускладнено рух автомобілів. Водіїв просять вибрати інший маршрут.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, ускладнено рух авто на трасі Одеса-Рені.

"У зв'язку з ДТП рух автомобільного транспорту на вказаній ділянці дороги утруднено і контролюється працівниками поліції. Просимо водіїв, які планують їхати в даному напрямку, по можливості вибирати альтернативний маршрут пересування і враховувати дорожню ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зіткнення двох легкових автомобілів сталося сьогодні вранці. В результаті аварії 6 людей загинуло, ще 3 постраждали. Серед постраждалих є дитина 2018 року народження.

Обставини аварії ще з'ясовуються.

Як повідомляло РБК-Україна, в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що за роки незалежності України в ДТП загинули 174 тисячі людей, а постраждалих в аваріях виявилося понад мільйон.