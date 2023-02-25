RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях

Фото: в Украине ДТП можно оформлять с помощью европротокола, в каких случаях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В некоторых случаях ДТП можно оформить с помощью европротокола. Такм образом можно не только сэкономить время, а и быстро освободить проезжую часть другим водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Им вы можете воспользоваться в случае, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, ставших участниками аварии, об обстоятельствах ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов.

Европротокол можно заполнить:

  • в бумажном виде на специальном бланке;
  • в электронной форме, с использованием системы "Электронный Европротокол".

Как сообщалось, в мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 тысяч гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 тысяч гривен).

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП