ДТП можно оформить с помощью европротокола: в каких случаях

В некоторых случаях ДТП можно оформить с помощью европротокола. Такм образом можно не только сэкономить время, а и быстро освободить проезжую часть другим водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Им вы можете воспользоваться в случае, если:
Европротокол можно заполнить:
Как сообщалось, в мае 2022 года был увеличен лимит страховой выплаты по европротоколу и с 1 июля 2022 года он составляет 80 тысяч гривен на потерпевшего (ранее он составлял 50 тысяч гривен).
Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В частности, увеличена сумма возмещения при ДТП, что приведет к росту стоимости полиса "автогражданки".
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