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У ДТП під Москвою постраждали чотири українця


МЗС уточнив число постраждалих громадян України

В ДТП под Москвой (Российская Федерация) пострадали четверо граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Департамента консульской службы МИД.

По словам украинского консула, в результате ДТП под Москвой пострадали четыре гражданина Украины.

"Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет. Обеспечивается консульское сопровождение предоставления пострадавшим необходимой помощи", - говорится в сообщении.

 

Отметим, авария произошла утром на Варшавском шоссе. Пострадавшие получили не тяжелые травмы. По уточненным данным, в ДТП попал автобус сообщением Москва-Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в смертельное ДТП попал автобус с украинцами. В результате трагедии погиб водитель автобуса. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что у грузовика на трассе оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего последний опрокинулся.

Сегодня также стало известно, что под Киевом сотрудник полиции насмерть сбил мужчину.

 

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