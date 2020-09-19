ДТП з мікроавтобусом у Чернівецькій області: винуватця затримали

Правоохоронці затримали чоловіка, який спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Недобоївка у Чернівецькій області. В результаті аварії одна людина загинула, а ще 11 особам знадобилася медична допомога.

Про це розповіли у прес-службі поліції Чернівецької області.

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Audi не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen. Як встановили правоохоронці, водій Audi неодноразово притягувався до відповідальності за перевищення швидкості.

Станом на зараз поліція почала розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

Нагадаємо, аварія поблизу Недобоївки сталася вночі 19 вересня. Рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків автопригоди, повідомляли про понад 10 постраждалих та одну загиблу людину. Причини та обставини ДТП були невідомими.

Крім того, в ніч на 19 вересня в Ужгороді сталася ДТП з п'яною водійкою, в результаті чого одна людина загинула.

Також РБК-Україна писало, що в Київській області зіткнулися вантажівки та мікроавтобус, як наслідок, одна людина загинула.