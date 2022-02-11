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ДТП з машиною Ярославського: водій, який взяв провину, переховується від слідства

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 16:29
ДТП з машиною Ярославського: водій, який взяв провину, переховується від слідства Фото: підозрюваний у справі про ДТП не прийшов на суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Підозрюваний у справі про смертельне ДТП з автомобілем харківського бізнесмена Олександра Ярославського переховується від органів слідства. Вчора до поліції звернувся чоловік, який представився водієм автомобіля та взяв провину на себе.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За словами представника прокуратури, сьогодні підозрюваний не з'явився до суду, який мав обрати йому запобіжний захід.

"(Він - ред.) переховується від слідства", - зазначив Чубенко.

Що відомо про ДТП під Харковом

У середу близько 23:00 автомобіль збив чоловіка в районі 534 км автодороги Київ - Харків - Довжанський. Тіло виявили водії, які проїжджали повз, після чого викликали поліцію. На місці ДТП виявили номери автомобіля, що належить фірмі бізнесмена Ярославського.

Зранку в поліцію прийшов чоловік з адвокатом, заявив, що працює на Ярославського та що це він збив того чоловіка, але самого моменту удару не бачив, тому думав, що зіткнення було з твариною.

Ввечері четверга міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що справу про ДТП намагалися сфальсифікувати, а "винуватець" в момент аварії взагалі перебував в іншому місці. Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області, а генпрокурор Ірина Венедіктова анонсувала розслідування щодо поліцейських та прокурорів.

Сам Ярославський наразі перебуває в Лондоні, куди вилетів незадовго після ДТП. Правоохоронці планують його допитати після повернення в Україну. Сьогодні вночі у будинку та готелі Ярославського пройшли обшуки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, хто загинув в ДТП з автомобілем Ярославського.

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