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ДТП з машиною Ярославського. Зниклі речдоки знайшли, розпочато службове розслідування

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Харків, Середа 16 лютого 2022 17:50
ДТП з машиною Ярославського. Зниклі речдоки знайшли, розпочато службове розслідування Фото :речдоки у справі про ДТП з машиною Ярославського знайшли, розпочато службове розслідування (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Зниклі речові докази у справі про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з машиною харківського бізнесмена Олександра Ярославського знайшлися в морзі Чугуєва (Харківська область). Розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

У поліції уточнили, що речові докази у справі про ДТП були знайдені в службовому приміщенні Чугуївського моргу. Зазначається, що їх підкинули. Правоохоронці проводять огляд місця події, збирають зразки ДНК, відбитки пальців співробітників установи, які можуть бути причетні до зникнення одягу загиблого. Також вивчаються записи камер відеоспостереження, щоб встановити осіб, які їх підкинули.

За фактом зникнення речових доказів у Чугуївському морзі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Крім того, від керівництва Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зажадали провести службове розслідування цього факту.

Фото: речдоки у справі про ДТП з машиною Ярославського знайшли, розпочато службове розслідування (hk.npu.gov.ua)

Нагадавши, про зникнення речдоків у справі про ДТП з кортежем Ярославського стало відомо 15 лютого. Правоохоронці запідозрили, що до цього можуть бути причетні працівники Чугуївського моргу.

Зазначимо, смертельна ДТП сталася пізно ввечері 9 лютого на трасі Київ - Харків - Довжанський, одна з машин з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

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