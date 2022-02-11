ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування

Зокрема вона заявила, що "людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше".

"Генеральна інспекція офісу генпрокурора в п'ятницю внесе відомості до ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведено повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб", - повідомила генпрокурор.

Венедиктова бере справу під особистий контроль.

"Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено", - заявила вона.