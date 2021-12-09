ДТП з маршруткою під Тернополем: внаслідок аварії госпіталізували 10 осіб

В результаті ДТП за участі маршрутки та легкового автомобіля, яке сталося в середу у Тернопільській області, було госпіталізовано 10 людей. Станом на ранок у лікарні все ще перебувають 7 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"8 грудня о 16:26 поблизу м. Тернопіль на автошляху М 19 "Кременець-Тернопіль" внаслідок зіткнення мікроавтобусу та легкового автомобіля госпіталізовано 10 осіб. Для деблокації від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 од. техніки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники додають, що станом на 07:00 залишаються госпіталізованими 7 осіб. Загрози їх життю немає.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Тернопільській області сталася ДТП за участю пасажирського маршрутного автобуса та легкового автомобіля. Тоді повідомлялося, попередньо, про 9 постраждалих.