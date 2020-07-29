ДТП в Малі: загинули 22 людини

Фото: ДТП в Малі (topnaija.ng)

Причиною аварії стала надмірна швидкість і недотримання правил дорожнього руху

Вчора на півдні африканської країни Малі зіткнулися мікроавтобус і самоскид, в результаті чого щонайменше 22 людини загинули та ще 21 особа постраждала. Всіх травмованих доставили в лікарню столиці країни Бамако.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Як повідомляється, лобове зіткнення транспортних засобів сталося в області Кулікоро на національній автомагістралі, що зв'язує місто Кангаба та селище Банкумана. У місцевому міністерстві транспорту заявили, що причиною ДТП стала надмірна швидкість і недотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, на півдні Туреччини сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинули щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

Крім того, минулого тижня в центральній Словаччині перекинувся автобус, в якому знаходилися 32 пасажири, у тому числі 29 дітей.

Також РБК-Україна повідомляло, що у китайській провінції Гуйчжоу пасажирський автобус впав в озеро, в результаті чого 21 людина загинула, ще 15 отримали різні травми.