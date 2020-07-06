У ДТП під Львовом загинула людина і ще троє постраждали

Поліцейські встановили, що водій Audi був у стані алкогольного сп'яніння
Сьогодні вночі водій у стані алкогольного сп'яніння здійснив дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на окружній дорозі Львова у селі Зимна Вода Пустомитівського району. Внаслідок чого одна людина загинула, та ще троє осіб отримали травми.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Як повідомляється, близько 3:50 на автодорозі "Західний обхід міста Львова" 26-річний водій Audi не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль виїхав на кільце, в'їхав в електроопору, а потім зіткнувся з деревом і парканом.
Внаслідок аварії, водій Audi та ще двоє його пасажирок віком 17 та 25 років з травмами були доставлені до лікарні. Однак ще один пасажир автівки від отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Запорізькій області на автодорозі "Якимівка - Кирилівка" сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого постраждали шестеро людей.
Крім того, 3 липня у Львівській області в аварії з мікроавтобусом постраждали 11 людей, їх госпіталізували.
Автор: Андрій Козловський