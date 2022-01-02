ДТП у Луцьку з неповнолітнім: одна з постраждалих померла в реанімації

У Луцьку, 12 грудня, сталося резонансне ДТП за участі неповнолітнього водія. Одна з постраждалих померла в реанімації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські Новини".
За словами завідувача реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павла Гащишина, 39-річна Олена, яку 12 грудня збив неповнолітній водій, померла сьогодні близько о 7 годині ранку.
У жінки залишилися двоє неповнолітніх дітей.
Тікаючи від патрульних й ігноруючи їх вимоги, неповнолітній водій Renault Megane промчав на "червоне" світло та збив людей, які у той момент переходили дорогу на пішохідному переході.
Після зіткнення, водій й ще двоє пасажирів намагалися втекти з місця подій, однак їх затримали поліцейські та очевидці аварії.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей. 39-річну жінку й її 5-річного сина було госпіталізовано до обласної лікарні.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ДТП, яке сталося 12 грудня у Луцьку.
Згідно з рішенням міського районного суду Волинської області - неповнолітнього водія було відправлено під домашній арешт.