ДТП у Кривому Розі: поліція відкрила кримінальне провадження

ДТП у Кривому Розі сталася сьогодні вранці

За фактом ДТП у Кривому Розі (Дніпропетровська область), яка сталася сьогодні вранці, 23 червня 2018 року, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

"27-річний водій перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на двох жінок 21 та 27 років, які йшли по проїжджий частині вул. Світлогірської, м. Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП у Кривому Розі дві жінки загинули, водій авто отримав незначні травми.

"За вказаним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ознаками ч.3 ст.286 КК України", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДТП у Кривому Розі (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок.