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ДТП з кортежем Ярославського: поліція провела обшуки в готелі та будинку бізнесмена

Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського. Вони, зокрема, проводилися у будинку та готелі бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Крім цього, поліція провела обшуки й у чоловіка (водія Ярославського), який прийшов із повинною.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили правоохоронці, метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Вказано, що слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями ККУ.

Фото: в будинку та готелі Ярославського провели обшуки (t.me/police_kh_region)

Що сталося

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося про те, що трасі Київ-Харків-Довжанський, що машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

Після чого стало відомо, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина. Щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування.

Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський покинув Україну, а у ЗМІ опублікували кадри з камер відеоспостереження, де зафіксували кортеж Ярославського після ДТП.

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Олександр ЯрославськийДТП