ДТП з кортежем Ярославського: поліція провела обшуки в готелі та будинку бізнесмена

Правоохоронці провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського. Вони, зокрема, проводилися у будинку та готелі бізнесмена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Крім цього, поліція провела обшуки й у чоловіка (водія Ярославського), який прийшов із повинною.
"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили правоохоронці, метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.
Вказано, що слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями ККУ.
Фото: в будинку та готелі Ярославського провели обшуки (t.me/police_kh_region)
Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося про те, що трасі Київ-Харків-Довжанський, що машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.
Після чого стало відомо, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.
Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина. Щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування.
Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський покинув Україну, а у ЗМІ опублікували кадри з камер відеоспостереження, де зафіксували кортеж Ярославського після ДТП.