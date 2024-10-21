ДТП в Киеве с маршруткой: стало известно о первой жертве

ДТП в Киеве

Утром в Соломенском районе Киева произошла авария с участием грузовика "Газель" и маршрутного такси. Грузовой автомобиль на большой скорости столкнулся с маршруткой, где находились пассажиры.

По информации КГГА, количество пострадавших в результате аварии составляет девять человек, семеро из которых были госпитализированы. Спасатели также уволили женщину, зажатую на пассажирском сиденье маршрутки, и водителя грузовика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.