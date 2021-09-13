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ДТП у Києві з восьми автомобілями: водієві повідомили про підозру

Автор: Валерія Поліщук

Водієві, який влаштував дорожньо-транспортну пригоду з восьми автомобілями в Києві на Столичному шосе, повідомили про підозру. В результаті аварії, яка сталася 12 вересня, постраждали п'ятеро людей, включаючи дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що водій автомобіля Honda, рухаючись по Столичному шосе в напрямку Обухова, скоїв зіткнення з попутним автомобілем KIA Ceed, після чого автомобілі виїхали на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з ще шістьма автомобілями.

Водія Honda затримали в порядку ст.208 КПК України. У його крові виявили 1,7 проміле алкоголю.

Наразі до Шевченківського райсуду Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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ДТПКиїв