ДТП с Трухиным. Суд избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

"Суд частично удовлетворил ходатайство САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также Трухина обязали:

прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

воздерживаться от общения с Министром внутренних дел Украины, а также другими должностными лицами и свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей - до 20 ноября 2022 года включительно.

Что известно о деле

Отметим, что до этого совсем недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение Александру Трухину по делу ДТП, которое еще произошло год назад на Бориспольской трассе.

Так, в августе 2021 года нардеп стал участником аварии, в результате которой пострадало 6 человек. На месте ДТП он предлагал полицейским взятку в размере "150 тысяч", но не уточнил чего именно.

Впоследствии стало известно, что правоохранители возбудили по этому факту дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .