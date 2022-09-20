RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТП с Трухиным. Суд избрал меру пресечения нардепу от "Слуги народа"

Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin)
Автор: Мария Кучерявец

ВАКС избрал меру пресечения нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Трухину, который пытался подкупить патрульных полицейских (за "150 тысяч"). Суд назначил ему залог в размере 49620 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49,620 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также Трухина обязали:

  • прибывать к детективу, прокурору и суду по каждому требованию;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;
  • воздерживаться от общения с Министром внутренних дел Украины, а также другими должностными лицами и свидетелями по делу.

Срок действия обязанностей - до 20 ноября 2022 года включительно.

Что известно о деле

Отметим, что до этого совсем недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение Александру Трухину по делу ДТП, которое еще произошло год назад на Бориспольской трассе.

Так, в августе 2021 года нардеп стал участником аварии, в результате которой пострадало 6 человек. На месте ДТП он предлагал полицейским взятку в размере "150 тысяч", но не уточнил чего именно.

Впоследствии стало известно, что правоохранители возбудили по этому факту дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПСлуга народа