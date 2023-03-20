ДТП с нардепом Гевко: алкотестер показал, что водитель был трезвым

По предварительным данным, вечером 19 марта на автодороге сообщением "Тернополь - Львов - Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был нардеп, сбил пешехода.

Отмечается, что инцидент произошел вне нерегулируемого пешеходного перехода. Потерпевший умер от полученных травм.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", Гевко был трезв.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, вчера Гевко сообщил, что попал в ДТП. Нардеп отметил, что прошел все проверки на алкоголь и наркотики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.