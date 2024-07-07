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ДТП с 14 погибшими в Ровенском районе: названы основные версии

Фото: место аварии с 14 погибшими в Ровенском районе 6 июля (t.me/oleksandrkoval_rv)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители рассказали первые подробности расследования ДТП, которое унесло жизни 14 человек в Ровенском районе 6 июля. В частности, сейчас рассматриваются несколько версий причин аварии.

Об этом заявил руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В настоящее время рассматриваются несколько версий относительно причин этой трагедии. Первая - это повреждение колеса грузового автомобиля, в результате чего водитель выехал на встречную полосу, из-з чего произошло столкновение с маршрутным автобусом", - рассказал он.

Кроме того, по словам прокурора, рассматриваются еще несколько версий, в том числе о выпуске владельцем и должностными лицами субъектов хозяйствования технически неисправных транспортных средств, невнимательности водителя и нарушении им ПДД и обстоятельств непреодолимой силы.

"Для проверки этих версий в настоящее время уже проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Назначены 18 экспертиз, в том числе автотехнические и судебно-медицинские. В рамках проведения судебно-медицинских экспертиз будет рассматриваться и вопрос о наличии алкоголя в крови у водителей. В настоящее время допрошены свидетели ДТП и очевидцы. Следствие продолжается", - отметил Рудницкий.

Другие подробности аварии

Все 14 погибших - это жители Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 20 до 67 лет.

Как рассказали в Нацполиции, самой молодой жертве ДТП - мальчику, 4 июля исполнилось шесть. Среди погибших - его родители.

"Выжила в аварии только 57-летняя бабушка - жительница Нетешина. У нее медики диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Угрозы ее жизни нет", - добавили правоохранители.

Потерпевшую уже допросили следователи. Все, что она видела, это как на автобус едет грузовик.

ДТП с 14 погибшими в Ровенском районе

6 июля в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 14 людей, еще одна женщина выжила.

В аварии столкнулись автоцистерна и маршрутка сообщением "Ровно - Хмельницкий". Среди погибших - оба водителя и 6-летний ребенок.

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