У ДТП в Херсонській області загинув військовий, ще троє в реанімації

Фото: місце події (dbr.gov.ua)

Аварія сталася на трасі "Одеса-Мелітополь"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), внаслідок якої загинув військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, аварія сталася 23 січня близько 16:40 на трасі "Одеса-Мелітополь" поблизу с. Козачі Лагері Херсонської області.

За попередніми даними, військовий автомобіль "Урал" здійснив екстрене гальмування (під час руху відкрився капот). У цей час водій "КамАЗу", що рухався позаду, не встиг зреагувати на раптову зупинку автомобіля, через що відбулося зіткнення.

У результаті аварії загинув військовий-контрактник, який знаходився у кабіні "КамАЗу". Ще троє військовослужбовців перебувають в реанімації Олешківської лікарні. Двоє пацієнтів знаходяться у тяжкому стані, третій отримав травми середньої тяжкості.

Обидва вантажні автомобілі належать військовій частині, що дислокується у місті Кривий Ріг.

Повідомляється, що кримінальне провадження розслідується за частиною 1 статті 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Фото: місце події (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні протягом доби 23 січня сталося 1194 дорожньо-транспортні пригоди.

РБК-Україна писало, що в Голосіївському районі міста Києва 22 січня зіткнулися два автомобілі "Таврія" і Volkswagen, в результаті аварії загинули три людини.