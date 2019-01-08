ДТП у Харкові: суд відмовився визнати неналежними результати автотехнічної експертизи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Суд відхилив клопотання прокурорів і адвокатів Зайцевої

Суд відхилив клопотання прокурорів та адвокатів Олени Зайцевої про визнання неналежними висновків експертизи, яка встановила швидкість руху автомобіля Зайцевої - однієї із підозрюваних у вчиненні ДТП на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Харків.

Як зазначається, за висновками фахівців, середня швидкість автомобіля Лексус, яким керувала Зайцева, складала 106,7 км/год. Інший підорзрюваний у вчиненні ДТП Геннадій Дронов почав рух на жовто-червоний сигнал світлофору.

"Олена Зайцева мала змогу уникнути зіткнення, якби не перевищила швидкість. Мав змогу уникнути зіткнення й Геннадій Дронов, якби почав рух на дозволений сигнал світлофору", - йдеться в результаті експертизи.

Адвокати Зайцевої подали письмове заперечення проти цієї експертизи та попросили визнати доказ недопустимим. Захисники стверджували, що експертиза була призначена із порушеннями порядку проведення екпертиз.

Прокурори також попросили визнати цю експертизу, як неналежний доказ, заявивши, що екперти не мають належної кваліфікації та невідомо, які саме матеріали справи надавалися фахівцям.

Суд відхилив клопотання прокурорів про визнання висновків цієї експертизи неналежними.

Нагадаємо, Київський районний суд Харкова сьогодні, 19 грудня, продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави винуватцям ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.

18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водія знаходяться на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.