ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову

Киевский райсуд Харькова сегодня, 26 февраля, начал оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Елена Зайцева была доставлена в зал судебных заседаний первой. Отметим, заседание было назначено на 14 часов, однако началось с опозданием в 14 минут.

Адвокаты Дронова настаивают на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства.

В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

Фото: заседание суда 26 февраля (mediaport.ua)

Прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.

Напомним, РБК-Украина писало, что 18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения.