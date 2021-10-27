ДТП у Харкові: прокуратура розслідує, як 16-річний опинився за кермом

За фактом смертельної ДТП у Харкові поліція порушила ще одну кримінальну справу. Прокуратура має намір з'ясувати, як 16-річний підліток опинився за кермом Infiniti.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області .

Нове кримінальне провадження поліція порушила на прохання прокуратури за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України.

У рамках розслідування цієї справи правоохоронці планують з'ясувати обставини потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.