ДТП у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову оголосять сьогодні

Сторона обвинувачення просить для обох підсудних по 10 років тюрми

Судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас 26 февраля провозгласит приговор по делу о ДТП на Сумской, в совершении которой подозревают Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MediaPort.

Как отмечается, провозглашение приговора назначено на 14:00. Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.

Отметим, прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.

Адвокаты Дронова настаивают на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства.

В частности, во время последнего судебного заседания 19 февраля Зайцева заявила, что раскаивается, признает свою вину, а также пообещала больше никогда не садиться за руль.

Потерпевшие считают виновными обоих водителей, некоторые из них назвали вину Дронову меньше. Вместе с тем, адвокат одного из пострадавших попросил дать Дронову максимальный срок, а при вынесении срока Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым руководила Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пять получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых.