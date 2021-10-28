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ДТП у Харкові: з'явилися нові подробиці смертельної аварії

Автор: Марія Кучерявець

Водій Infiniti, який скоїв смертельну аварію у Харкові, намагався вплинути на хід слідства, заявляючи про викрадення автівки. Під час допиту підліток відмовлявся надавати жодні покази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі Україна24.

"Сторона захисту заявляє, що це не він знаходився за кермом. Це їх позиція, в нас є докази, і під час слідства ми будемо збирати доказову базу та доводити саме свою позицію", - розповів Чубенко.

Речник прокуратури зазначив, що швидкість, з якою рухався обвинувачуваний наразі не встановлена експертизою.

"Тільки експертиза може вказати точну цифру. Це приблизно близько 180 км/год", - під

За словами прес-секретаря прокуратури, підозрюваний під час перебування в лікарні заявляв про те, що нібито автівка була викрадена, а під час його затримання він представлявся іншим прізвищем.

"Є ризики того, що підозрюваний може переховувати речові докази, або впливати на свідків, які є його друзями, хоч вони й знаходяться у тяжкому стані в лікарні", - припустив Чубенко.

На запитання чи визнає 16-річний підліток свою провину, речник відповів, що підозрюваний відмовляється від показів.

"На момент допиту він відмовлявся давати покази, посилаючись на статтю 163 КУ" , - додав Чубенко.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна. Миколу Харківського, якому 16 років, відправили до СІЗО.

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ДТПХарків