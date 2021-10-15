В ДТП з евакуатором на Закарпатті загинули поліцейський та прикордонник

Автомобілем керував співробітник Управління патрульної поліції в Закарпатській області. Його пасажирами були військовослужбовець Чопського прикордонного загону та двоє дівчат віком 17 та 18 років. Усі загиблі жителі міста Чоп.

Численні травми отримав і 44-річний водій евакуатора. Його госпіталізували до районної лікарні. Попередньо медики діагностували у нього внутрішньо-черепну травму та перелом черепа.

У МВС згодом назвали ім'я загиблого поліцейського.

"Сьогодні у дорожньо-транспортній пригоді загинув патрульний управління патрульної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції Ігор Марчишак. До лав поліції він приєднався у 2017 році, відтоді гідно служив українському народові. Ігорю був лише 21 рік", - йдеться в повідомленні.