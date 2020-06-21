У ДТП в Естонії загинув українець

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Він не був пристебнутий ременем безпеки

У неділю вранці, 21 червня, в Естонії загинув українець в результаті дорожньо-транспортної пригоди. За словами влади, він не був пристебнутий і перевищив допустиму швидкість руху.

Про це повідомляє естонський портал ERR.

Зазначається, що аварія сталася на 9-му кілометрі дороги з Таллінна в Лаагру. Mercedes-Benz вилетів з дороги, врізався в конструкції моста і перекинувся, внаслідок чого загинув водій, який знаходився в салоні сам. Загиблим виявився 43-річний громадянин України.

"Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого в'їхав в огорожу, а потім - в опору моста, що будується. В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах і впав на металеві конструкції, встановлені для будівництва", - прокоментував керівник Пихяльскої префектури Раава Ярва.

За його словами, характер пошкоджень вказує на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості - 50 км / год. Слідів гальмування на місці події не видно. Крім того, водій не був пристебнутий ременем безпеки.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області сталося ДТП, в результаті якого 3 людини загинули та 4 постраждали.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко